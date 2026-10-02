Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Lugansk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)
Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Lugansk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Река Александр / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 11:33
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MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi, en el noreste del país, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado a través de redes sociales que sus fuerzas han logrado hacerse con el control en las últimas horas de Grachevka y Serdobino, en Járkov, así como de Malaya Ribitsa, en Sumi, sin más detalles o informaciones sobre bajas.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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