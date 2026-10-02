Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Lugansk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Река Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi, en el noreste del país, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado a través de redes sociales que sus fuerzas han logrado hacerse con el control en las últimas horas de Grachevka y Serdobino, en Járkov, así como de Malaya Ribitsa, en Sumi, sin más detalles o informaciones sobre bajas.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.