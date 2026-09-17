Rusia avisa de que la aplicación de "sanciones adicionales" de EEUU "complicaría" el camino a la paz en Ucrania

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante un acto en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Vladimir Smirnov/KREMLIN/dpa - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha tildado este jueves de "paso hostil" la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aprobar una ley que otorgaría al presidente estadounidense, Donald Trump, competencias arancelarias para sancionar a los países que compren energía rusa y para imponer más sanciones a Moscú "complicaría" los esfuerzos para lograr la paz en Ucrania.

"Desde luego, la introducción de sanciones adicionales por parte de Estados Unidos complicaría los esfuerzos para hallar una solución pacífica en Ucrania", ha dicho el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Así, ha destacado que las autoridades rusas están "prestando atención" a los procedimientos para aprobar la propuesta, que amplía las competencias del inquilino de la Casa Blanca en materia de aranceles --un ámbito en el que Trump ha contado incluso con disidencia en las filas republicanas--, pudiendo aumentarlos hasta el 100% del valor de todos los productos importados a Estados Unidos desde un país que figurara entre los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas natural de origen ruso.