Rusia convoca el embajador de Luxemburgo por repatriar a Ucrania los restos del ultranacionalista Andri Melnik

Maria Zajarova, portavoz rusa de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/Sergei Savostyanov

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha convocado este jueves al embajador de Luxemburgo en Moscú, Thomas Reisen, por la exhumación de los restos del histórico líder ultranacionalista ucraniano, Andri Melnik, y su traslado posterior a Kiev, donde ha sido reinhumado con honores, junto a los de su esposa.

La portavoz de esta cartera, Maria Zajarova, ha puesto de relieve que bajo el pretexto de devolver sus "héroes" a Ucrania, se han repatriado los restos mortales de un declarado colaboracionista nazi y "criminal de guerra", faltando así el respeto a las millones de víctimas de la II Guerra Mundial.

Según recoge la agencia de noticias rusa TASS, Zajarova ha aprovechado de nuevo para remarcar que este "carácter neonazi del régimen de Kiev" justifica la llamada "operación militar especial" del Gobierno ruso sobre Ucrania, como se refiere el Kremlin a la invasión del país vecino lanzada en 2022.

Rusia ha argumentado el ataque a Ucrania por la defensa de las regiones rusófonas en el este y sur del país contra una supuesta persecución, no solo estatal, sino también por parte de los grupos paramilitares ultranacionalistas que actuaban, a ojos de Rusia, con impunidad en estas zonas.

Este lunes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, encabezó la ceremonia de reinhumación de Melnik, colaborador de la Alemania nazi, una semana después de que sus restos mortales, junto a los de su esposa, Sofía, fueran repatriados desde Luxemburgo.

Melnik formó parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (UON) --prohibida en Rusia--, una controvertida organización política de corte fascista, ensalzada por su lucha contra el dominio soviético y la ocupación polaca, siendo colaboracionista de la Alemania nazi durante varias fases de la II Guerra Mundial.

Acusado de estar detrás de la matanza de judíos y polacos durante este periodo, finalmente fue repudiado por los propios nazis, que se negaban al reconocimiento de un Estado ucraniano independiente y le encerraron durante algunos meses en un campo de concentración en 1944.

El traslado de los restos de Melnik forma parte de las políticas de repatriación que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Zelenski, que incluyen otras figuras controvertidas del nacionalismo ucraniano como Yevguén Konovalets.