Archivo - Una bandera de Rusia. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han convocado este martes a la encargada de negocios de Letonia, Ramona Krasovska, por amenazar con despedir al personal local contratado para trabajar en el Departamento de Seguridad Social de la Embajada del país en Moscú, la capital rusa.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado que el ultimátum de Letonia, que ha amenazado con "poner fin a la relación laboral con el personal contratado localmente", ha llevado a la convocatoria de Krasovska, a quien se ha trasmitido la firme protesta del Gobierno ruso.

"El tema principal es, que en caso de efectuarse, se dará la imposibilidad de seguir pagando las pensiones de los militares rusos que residen en el territorio, que son gestionadas por estos trabajadores del Departamento de Seguridad Social", recoge el texto.

"Pedimos a las autoridades de Riga que analicen las consecuencias humanitarias de adoptar esta medida, teniendo en cuenta que muchos de los posibles afectados cuentan con la pensión como única forma de ingreso, y evitar que la reciban podría provocar un grave problema a nivel social en el día a día de gente de edad avanzada que se encuentra en situación vulnerable", ha apuntado.