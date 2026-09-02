Rusia convoca al encargado de negocios de Alemania por las acusaciones a Moscú del incidente en Leipzig

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha convocado este miércoles al encargado de negocios de Alemania, Bernd Finke, para protestar por las "acciones y declaraciones antirrusas" de Berlín, que el martes señaló a Moscú como responsable del ataque fallido perpetrado el mes pasado con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país, después de que las autoridades hallaran varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos.

"El 2 de septiembre, el encargado de negocios de Alemania en Moscú, Bernd Finke, fue convocado al Ministerio de Exteriores de Rusia debido a las acciones y declaraciones antirrusas de las autoridades alemanas de ayer", ha manifestado el Ministerio de Exteriores ruso en un breve comunicado publicado a través de redes sociales.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó en rueda de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul, que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

En respuesta, el Gobierno de Rusia instó a Berlín a presentar "pruebas" que demuestren su implicación en el incidente, una línea también mantenida por el presidente ruso, Vladimir Putin, que apuntó incluso a fines electoralistas por parte de las autoridades alemanas, a las que acusó directamente de fabricar pruebas para implicar a Moscú.