Zelenski destaca la respuesta de Alemania ante el ataque atribuido a Rusia en Leizpig y se abre a cooperar en drones

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz, durante la cumbre de la OTAN en Ankara. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este miércoles la respuesta del canciller de Alemania, Friedrich Merz, ante el incidente ruso en el aeropuerto de Leizpig, que Berlín ha tachado de ataque híbrido fallido, y se ha abierto a cooperar con el país en materia de drones para reforzar su seguridad.

"Merz y yo hablamos sobre el ataque de Rusia contra el aeródromo de Leipzig. Esta es otra escalada por parte de Rusia, y es importante que Alemania haya respondido", ha afirmado el líder ucraniano en un mensaje en redes sociales tras el contacto con el canciller alemán.

Por su lado, ha señalado que Kiev está abierta a ayudar, "ya sea con conocimientos especializados, experiencia o en otras áreas en las que Alemania pueda necesitar".

En este sentido, ha indicado que Ucrania y Alemania ultiman un pacto en materia de drones que proporcionará a ambos países "capacidades de defensa adicionales". "Hablamos sobre el contenido del acuerdo y sobre cuándo podremos firmarlo. Acordamos reunirnos en persona", ha señalado, tras avanzar que espera anuncios sobre nuevos paquetes de ayuda militar de Alemania en el contexto de la asistencia internacional a Ucrania ante la guerra a gran escala iniciada por Rusia en febrero de 2022.

Las autoridades germanas han denunciado el incidente en el aeropuerto de Leizpig como un ataque fallido ruso y ha señalado que su respuesta, con el cierre de un consulado general y de una entidad cultural rusa, fue "necesaria y proporcionada", al tiempo que ha agradecido el "fuerte respaldo" mostrado por los socios europeos, "incluso más allá del círculo de los Estados miembro de la UE".