Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Чурусов Максим / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este lunes al encargado de negocios de Estonia en Rusia, Marek Juhtegi, para protestar por la decisión del Gobierno estonio de cerrar todos los pasos fronterizo terrestres durante un periodo de seis meses a partir de 1 de diciembre.

La medida ha sido adoptada varios días después de que Estonia alertara de la continuidad de la acciones hostiles atribuidas a Moscú, entre ellas "actos de sabotaje" y "operaciones híbridas" que afectan al país báltico y a Europa.

De acuerdo con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, cumplidos estos seis meses, el Ejecutivo valorará la necesidad de introducir cambios eventuales con vistas a garantizar la seguridad nacional y el orden público. "En general, las actividades hostiles de Rusia no dan señales de disminuir", argumentó el viernes en una rueda de prensa recogida por la cadena pública ERR, en la que subrayó que "Estonia está actuando con firmeza y serenidad".

Tras este anuncio, la presidenta del país, Ulle Madise, advirtió de las consecuencias que podría tener legislar con las "emociones", al tiempo que cuestionó la reacción era "correcta", "proporcionada" y "beneficiosa para Estonia a nivel internacional".