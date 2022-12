Rusia critica al embajador de Ucrania en la ONU por publicar una bandera de EEUU con los colores ucranianos

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha criticado este jueves al representante permanente de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergei Kislytsya, por haber publicado en sus redes sociales una imagen de la bandera de Estados Unidos con los colores nacionales ucranianos.

Kislytsya ha compartido dicha publicación en su perfil oficial de Telegram junto al texto: "Permanecerán juntos el tiempo que haga falta". Más tarde ha vuelto a compartir otra imagen de la bandera estadounidense de nuevo con los colores amarillo y azul pero con el símbolo nacional de Ucrania en vez de las características 50 estrellas.

They will stand together as long as it takes … pic.twitter.com/kQlkmGkwz6