Rusia critica la poca capacidad de mediación de los países europeos y descarta contactos entre Trump y Putin

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han criticado este martes la poca de capacidad de mediación de los países europeos en el marco de la invasión de Ucrania y han descartado nuevas conversaciones entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha acusado así a los países europeos de "distar mucho de estar preparados para este papel". "Iniciar una mediación planteándole ciertas condiciones a Rusia es ilógico, incorrecto y, desde luego, inaceptable", ha afirmado Peskov en declaraciones a la prensa.

Además, ha afirmado que estos países "prefieren centrarse en la continuación de la guerra en vez de sacar adelante verdaderas conversaciones de paz". Sobre una posible llamada telefónica entre Putin y Trump, ha descartado que esté sobre la mesa: "Cada conversación ha de estar debidamente preparada".

No obstante, ha explicado que los presidentes de ambos países "mantienen conversaciones telefónicas que suelen acordarse de manera ágil", según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.