Rusia denuncia el incendio de un depósito de combustible en Sebastopol por un ataque ucraniano

Imagen de archivo de un ataque ucraniano en Sebastopol (Crimea) - Europa Press/Contacto/Sergei Pavliv

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado el incendio este sábado de un depósito de petróleo en la ciudad de Sebastopol, en Crimea, tras un ataque con drones ucranianos.

El gobernador ruso de Sebastopol (bajo control ruso desde 2014), Mijail Razvozhayev, ha explicado en Telegram que el incendio se ha originado en un tanque con excedente de combustible tras el impacto de los restos de un avión no tripulado de ucrania, derribado por la defensa aérea de la ciudad

El incendio, según el gobernador, no afectó el suministro de combustible de Sebastopol, y de momento no hay constancia de heridos. Los sistemas de defensa aérea derribaron otros dos drones sobre la ciudad, ha agregado.

Aviones no tripulados ucranianos han atacado también una refinería de petróleo en la región de Samara, al suroeste de Rusia, concretamente en planta de Novokuybyshevsk, según han informado testigos de medios rusos a la espera de confirmación oficial.

Mientras tanto, el equipo de gestión de crisis en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, confirmó que una instalación de almacenamiento de combustible en Tikhoretsk había sido atacada.

En la región de Leningrado, fronteriza con San Petersburgo, el puerto de Vysotsk también fue blanco de ataques ucranianos, según informó el gobernador Alexander Drozdenko en Telegram. Se estaban realizando esfuerzos para extinguir un incendio en el puerto, ha añadido, antes de precisar que la defensa aérea había repelido 27 ataques de drones ucranianos.