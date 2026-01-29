Rusia devuelve otros mil cadáveres de soldados ucranianos en un nuevo intercambio

Archivo - Intercambio de cadáveres entre Ucrania y Rusia. - Europa Press/Contacto/Tass - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han informado de la entrega de otros mil cadáveres de soldados ucranianos, en un nuevo intercambio, según el marco de los acuerdos de Estambul, por el cual Kiev ha devuelto 38 cuerpos sin vida de militares rusos.

"Como parte de los acuerdos de Estambul, los cuerpos de mil soldados ucranianos caídos han sido entregados a Ucrania. Los cuerpos de 38 soldados rusos caídos han sido entregados a Rusia", ha informado Vladimir Medinski, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, en su cuenta de Telegram.

Ucrania ha confirmado la entrega de este millar de cuerpos, si bien ha subrayado que deberán primero hacer las pruebas correspondientes para ratificar que corresponden a militares ucranianos.

"Los investigadores policiales, junto con representantes de instituciones expertas de Ucrania, tomarán todas las medidas necesarias para identificar a los fallecidos repatriados", ha señalado el departamento encargado de coordinar el tratamiento y la entrega de los caídos en combate.

Desde que se comenzaron a llevar a cabo estos intercambios, la parte ucraniana ha denunciado en varias ocasiones que la rusa, de manera deliberada, entrega de manera desorganizada los cadáveres de sus combatientes, mezclando incluso restos de unos y otros, incluidos los de civiles.