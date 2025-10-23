Rusia entrega a Ucrania los cadáveres de mil de sus militares

Archivo - Uno de los miembros de la ONG ucraniana Platzdam inspecciona el cuerpo de un soldado ruso recuperado de la línea de combate. - Europa Press/Contacto/Ximena Borrazas - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han recibido este jueves de Rusia otros mil cadáveres de sus militares, como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul en que pactaron la entrega de los restos mortales de 6.000 combatientes caídos de uno y otro bando.

La oficina ucraniana encargada de la coordinación y tratamientos de los prisioneros de guerra ha precisado que se llevaran a cabo las pruebas correspondientes para identificar todos los cuerpos para certificar que corresponden a militares, tal y como afirman las autoridades rusas.

Kiev ha agradecido la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja durante el intercambio, a la espera de que la parte rusa se pronuncie. El último que se realizó fue el pasado 18 de septiembre con cifras similares a las de ahora.