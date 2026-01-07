Rusia envía medios marítimos para escoltar a un petrolero en el punto de mira de EEUU

Marines estadounidenses encuadrados en el Southcom. - SOUTHCOM

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha enviado medios marítimos, incluyendo un submarino, para escoltar a un petrolero en el punto de mira de Estados Unidos por formar parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela.

Según informa 'The Wall Street Journal', el buque petrolero 'Bella 1' es objeto de disputa entre Rusia y Estados Unidos desde hace semanas, cuando fue interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos.

Pese a no contener carga, el navío ruso repelió un intento de abordaje de Estados Unidos y se refugió en el océano Atlántico, en una maniobra en la que aprovechó para cambiar su registro, su nombre a 'Marinera' y pasar a ser de bandera rusa. Ahora la tensión iría en aumento con el despliegue ruso para escoltar a este buque.

El propio Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha señalado en las últimas horas su disposición a ayudar a las agencias gubernamentales de Estados Unidos frente a "buques sancionados y actores que transitan en la región", en plenos esfuerzos de Washington por ejercer el bloqueo a la exportación de petróleo venezolano y de interceptar distintos petroleros en las jornadas previas a la intervención militar en la que capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Nuestros servicios marítimos están alerta, ágiles y preparados para rastrear buques de interés. Cuando llegue la llamada, estaremos allí", ha señalado la división del Ejército estaodunidense en un mensaje en redes sociales.

La denominada 'flota fantasma' rusa está en el punto de mira de Estados Unidos y la Unión Europea, que actualmente aplican sanciones contra centenares de embarcaciones que presuntamente Rusia usa para sortear las sanciones internacionales impuestas por la invasión de Ucrania.

Estos navíos, muchos de ellos buques petroleros, están sujetos a la prohibición de acceso a puertos y a la prohibición de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo. Aunque la comunidad internacional tiene en su 'lista negra' a cerca de 600 navíos, se calcula que la cifra total de buques que emplea el Kremlin es más del doble.