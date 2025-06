Rusia espera concretar "muy pronto" una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha confirmado contactos con la Administración de Estados Unidos para celebrar una nueva ronda de negociaciones destinada a avanzar en el deshielo político, si bien por ahora Moscú no ha adelantado ninguna fecha más allá de apuntar que será "muy pronto".

El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha alegado que ve prematuro especular con el calendario en declaraciones este martes ante los medios. Sobre la mesa habrá "un amplio abanico de temas, más o menos complicados", según la agencia de noticias TASS.

Riabkov espera, por ejemplo, una "clara" respuesta de Washington a la propuesta para reanudar los vuelos, así como otros avances que permitan al menos restablecer el pleno funcionamiento de las legaciones diplomáticas en ambos países, conforme a los compromisos adquiridos.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, también ha señalado que hay contactos "constantes" con la Administración norteamericana, señalando que estas conversaciones se elevan a nivel de presidentes cuando el tema así lo requiere. El último contacto telefónico entre el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin tuvo lugar el 19 de mayo.

El retorno de Trump a la Casa Blanca ha abierto una oportunidad que, en cambio, el Kremlin no ve igualmente reflejada en el frente europeo. Peskov ha reiterado que no ve margen para futuros acuerdos con Europa porque "está centrada en la guerra" y "no hay ninguna señal de voluntad para buscar puntos en común".