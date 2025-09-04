Rusia expulsa a un trabajador de la Embajada de Estonia en respuesta a una medida similar de Tallín

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este jueves de la expulsión de un trabajador de la Embajada de Estonia en Moscú en respuesta a una medida similar adoptada a mediados de agosto por Tallín, que convocó al encargado de negocios ruso para trasladarle que un empleado había sido declarado 'persona non grata'.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado ahora que, tras convocar al encargado de negocios estonio, Marek Uhtegi, se ha decidido expulsar a un trabajador, una medida que se enmarca en una reducción de las relaciones bilaterales entre las partes a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania.

"Hemos expresado al jefe de la misión diplomática de Estonia nuestra protesta por la expulsión de un trabajador ruso de la Embajada en Tallín. Basándonos en el principio de reciprocidad, la parte rusa ha anunciado la salida de un diplomático estonio", ha señalado el Ministerio en un comunicado.

Sin embargo, el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, explicó el pasado mes que la expulsión del diplomático ruso se debía a sus "acciones", que "socavaban el orden constitucional y el sistema legal estonio". "Buscaba dividir a la sociedad y contribuir a la comisión de delitos contra el Estado", apuntó entonces.

"Las injerencias continuadas de la Embajada de Rusia en los asuntos internos de Estonia debe acabar cuanto antes. Con esta expulsión, demostramos que no vamos a tolerar estos actos", manifestó.