Rusia se hace con el control de otras cuatro localidades en el este de Ucrania

Archivo - Imagen de arcivo de militares rusos durante un desfile. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de otras cuatro localidades del norte y este de Ucrania a medida que Moscú registra avances territoriales en el país europeo al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las tropas "siguen extendiendo su control en la zona de la operación militar especial", donde han logrado ahora "liberar" las ciudades orientales de Krasnoyarsk, en Donetsk, y Yurchenkovo, en Járkov, además de Mogritsa y Mala Slobodka, en Sumi, situada en el norte.

"Como resultado de acciones activas, unidades del grupo de tropas Norte y del grupo Centro tomaron el control de estas localidades", tal y como ha recogido el Ministerio, que apunta a que las bajas durante estas operaciones han alcanzado los superado los 300 efectivos.

Asimismo, ha explicado que las tropas ucranianas han perdido durante el último día una veintena de vehículos de combate, dos piezas de artillería y decenas de vehículos.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.