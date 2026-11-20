MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han matizado este viernes que no hay previsto ningún diálogo próximamente sobre el control a la proliferación de armas nucleares a pesar de los compromisos planteados esta semana en la reunión a tres que mantuvieron los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China en los márgenes de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, ha afirmado que "no hay razón para creer" que se iniciará de manera formal ningún diálogo en un futuro cercano para abordar este asunto, "ya sea de forma bilateral con Estados Unidos o en formato trilateral", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

La postura de Rusia con respecto a este tema "es bien conocida tanto por Washington como por Pekín", ha dicho Riabkov que, no obstante, ha concedido que el histórico encuentro entre los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping, y Donald Trump, ha servido para hallar un "denominador común" para "estos temas cruciales".

"Creo que esto podría servir como punto de partida. No obstante, no hay razón para afirmar que iniciaremos negociaciones en un futuro próximo, y mucho menos para discutir su formato", ha zanjado el 'número dos' de Exteriores.

Así, la declaración final de aquel encuentro establece que las tres potencias "entablarán un diálogo sobre los riesgos nucleares", "que no pueden considerarse de forma aislada de todos los factores que afectan a la estabilidad".

"A medida que surgen nuevas tecnologías militares, sería imprudente reducir la estabilidad militar de nuestra seguridad y la seguridad global únicamente al factor nuclear; es un enfoque limitado", ha añadido.

Al finalizar esta reunión, que se prolongó durante apenas una hora y media, se presentó un breve texto compuesto de cuatro puntos en el que China, Rusia y Estados Unidos concuerdan, entre otras cuestiones, que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", por lo que es necesario "entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".