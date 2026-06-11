Rusia pide a EEUU e Irán que muestren "contención" y "vuelvan a las negociaciones" para un acuerdo de paz

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han mostrado este jueves su "preocupación" por los últimos combates entre Estados Unidos e Irán y ha pedido a las partes "contención" y "volver a las negociaciones" para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Estamos preocupados por esto y pedimos a las partes en conflicto que muestren moderación", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha pedido "a todas las partes" que muestren "contención y vuelvan a las negociaciones".

Así, ha explicado que "otra ronda de aumento de las tensiones está marcada por nuevas consecuencias negativas adicionales para la situación en la región y la economía internacional en su conjunto", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra Irán, tras lo que la Guardia Revolucionaria ha reivindicado el lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, como "respuesta" a los ataques. Teherán ha alertado de que los últimos bombardeos de Washington "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril.