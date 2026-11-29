El presidente ruso, Vladimir Putin - Сысоев Григорий / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha revelado este domingo que los países europeos han rechazado una invitación a mantener contactos bilaterales para intentar avanzar en una solución diplomática para la guerra de Ucrania, pero ha expresado su disposición a incluirlos en las conversaciones "a tres" que mantiene con Ucrania y Estados Unidos.

"Hoy mismo hemos recibido la noticia de que los europeos dicen que no quieren hablar con los rusos de forma bilateral y que solo quieren participar en el formato trilateral", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una entrevista con el medio bielorruso News.by.

"Estamos entrando en problemas. Los europeos dicen que en cuanto haya un acuerdo sobre ucrania enviarán un contingente militar. Precisamente por eso se puso en marcha la operación miltiar especial", como denomina Moscú a la invasión de Ucrania, ha argumentado.

Peskov ha reprochado así que aspiren a alcanzar un "formato a cuatro", mientras que "al mismo tiempo dicen que seguirán con las provocaciones y, en esencia, que seguirán con la guerra". Considera así que Europa no contribuye a solucionar las causas del conflicto, sino que contribuye a que se mantengan.

En cualquier caso, ha subrayado que el presidente ruso, Vladimir Putin, está "abierto" a la negociación para resolver el conflicto. "¿Rusia quiere la paz? Sí, Rusia quiere la paz. El presidente Putin está abierto a las negociaciones, abierto a contactos con los europeos", ha señalado.

El pasado 19 de noviembre Putin invitó a representantes europeos a Moscú para intentar comprender su postura con relación a las negociaciones sobre Ucrania y las intenciones de desplegar militares en suelo ucraniano.

En respuesta, una portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, anunció que habían recibido una invitación para visitar Moscú para hablar sobre Ucrania, pero señaló que Bruselas se concentra en el formato multilateral de negociación.