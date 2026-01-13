Rusia señala que sigue sin tener contactos con EEUU sobre la situación en Afganistán

Archivo - El ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Muttaqi, en una reunión internacional en Rusia. - Europa Press/Contacto/Mikhail Sinitsyn - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rusia y Estados Unidos no han mantenido contactos ni tienen negociaciones directas sobre la situación y el futuro de Afganistán, país tomado por los talibán desde 2021 y cuyas autoridades tienen un reconocimiento internacional limitado.

Según ha señalado el enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, para Afganistán, Zamir Kabulov, a la agencia rusa Tass, Washington y Moscú no tienen negociaciones directas relativas al país centroasiático.

Por tanto, la situación no ha cambiado con respecto a la Administración de Joe Biden, cuando el propio Kabulov subrayó que no mantenía contactos tras la caída de Kabul en manos de los talibán y que no había canales diplomáticos abiertos con Washington.

En los últimos meses, Moscú ha rechazado cualquier posible despliegue de tropas extranjeras en Afganistán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en varias ocasiones que busca retomar el control de la base aérea de Bagram y amenazara incluso con recurrir a la vía militar.

Por su lado, el Gobierno afgano confirmó conversaciones con las autoridades estadounidenses de cara a una posible reapertura de sus respectivas embajadas en Washington y Kabul. Rusia es de las pocas potencias que reconoce a los talibán en Afganistán como las autoridades legítimas del país.