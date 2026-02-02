Rusia traslada a Cuba que seguirá ofreciéndole "el apoyo político y material necesario"

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha conversado este lunes con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a quien ha trasladado que Moscú seguirá ofreciendo a la isla "el apoyo político y material necesario", en plena ofensiva de Estados Unidos, que amenaza con aranceles a quien negocie con Cuba.

Lavrov ha calificado como "inaceptable" la presión militar y económica que Estados Unidos viene ejerciendo sobre la isla durante décadas, si bien ha puesto de relieve que la última decisión de interrumpir el suministro de energía "amenaza con empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país".

El jefe de la diplomacia rusa "expresó la firme disposición de continuar brindando a Cuba el apoyo político y material necesario", según recoge un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La pasada semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministraran petróleo a Cuba, alegando la supuesta "amenaza a la seguridad" que representa la pequeña isla, en un momento en el que el país padece desabastecimiento.

Cuba ha visto reducido el suministro que llegaba desde Venezuela por imposición de Estados Unidos, que ha presionado también a México para evitar la llegada de buques cisterna.