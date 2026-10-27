Rusia y Ucrania confirman que el alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshki está aguantando

Concentración por la ciudad ucraniana de Oleshki, a 6 de octubre de 2026 - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rusia y Ucrania no tienen constancia de hostilidades en la ciudad ucraniana de Oleshki a las pocas horas del comienzo del alto el fuego mediado por la primera dama de Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó esta pasada madrugada y se prolongará hasta la noche del próximo domingo.

Por la parte rusa, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que ahora mismo el alto el fuego está aguantando y que las fuerzas rusas que controlan la ciudad no tienen constancia de ataques.

"Hasta el momento no hay informaciones de posibles violaciones. Todo avanza según lo planeado, lo cual se acordó mediante la mediación de los estadounidenses y, en particular, de los representantes de Melania Trump", ha explicado Peskov en una entrevista con el Canal Uno de la televisión rusa.

El comisionado para los Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dimitro Lubinets, ha informado igualmente que "los acuerdos de alto el fuego temporal en las zonas designadas se están implementando en su totalidad", según ha explicado en sus redes sociales.

Aprovechando el silencio de las hostilidades, ha comenzado a trabajar en la ciudad la misión humanitaria que coordina Lubinets de manera indirecta con su homóloga rusa, Yana Lantratova. El "silencio" durará hasta las 22.59 (hora en España peninsular y Baleares) del próximo día 1 de noviembre.

Oleshki se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, no han llegado suministros de alimentos a la ciudad desde el 26 de mayo y el jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, ha avisado de que los rusos "mantienen como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua".