Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de un total de 320 prisioneros de guerra

Efectivos ucranianos liberados tras un nuevo canje entre Ucrania y Rusia, a 26 de junio de 2026 - VOLODIMIR ZELENSKI / X

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ucrania y Rusia han anunciado este viernes la consecución con éxito de un nuevo intercambio de prisioneros de guerra que ha comprendido a un total de 320 efectivos, 160 por cada bando.

El intercambio ha sido confirmado, respectivamente, por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y por el Ministerio de Defensa ruso en lo que se trata de uno de los escasos puntos de acercamiento entre ambos países.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Kiev y Moscú han llevado a cabo unos 70 canjes de este tipo, con destacada participación internacional a través de la mediación ocasional de Emiratos Árabes Unidos, como ha ocurrido en este último episodio.

En su anuncio, Zelenski ha informado de que todos los liberados llevaban bajo cautiverio ruso desde 2022, y entre ellos hay militares, miembros de la Guardia Nacional capturados en regiones como Donetsk, Lugansk, Járkov, Zaporiyia, Kiev, Chernígov y Sumi.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que los liberados, todos militares según Moscú, están ya en Bielorrusia y bajo la atención de la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantratova.