Rusia ve "absurdo" responsabilizar a Rusia del incidente con dron cerca de un buque francés en Suecia

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han expresado este viernes que es "absurdo" responsabilizar a Moscú del incidente con dron que tuvo lugar el jueves por la tarde cuando uno de estos artefactos fue "neutralizado" por las fuerzas suecas cuando volaba cerca del portaaeronaves 'Charles de Gaulle', buque insignia de la Armada francesa, en aguas suecas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que "no se sabe nada de lo sucedido". "No he visto noticias ni dispongo de información sobre los detalles, pero se dice que el dron es ruso porque había un barco ruso cerca, y esto es bastante absurdo", ha apuntado durante una rueda de prensa, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

Asimismo, ha insistido en que desconoce los detalles al respecto. El Gobierno ruso ha denunciado durante los últimos años una creciente actividad por parte de la OTAN en la zona, especialmente cerca de sus fronteras occidentales, si bien la Alianza apela a la "contención" frente a la "agresión rusa".

El jueves, el Estado Mayor del Ejército de Francia confirmó en un comunicado remitido a Europa Press que dicho dron fue "detectado el 25 de febrero y puesto bajo control por parte de las fuerzas de Suecia" cuando se encontraba a más de 10 kilómetros del portaaviones.

"El portaaviones, que forma parte de una fuerza de tarea naval, se beneficia de un sistema de seguridad durante su escala en puerto. La misión específica de este sistema es prevenir cualquier actividad maliciosa", señaló entonces, antes de aclarar que "el sistema de seguridad sueco ha demostrado su robustez". "Este incidente no afectó a las operaciones de la fuerza naval", añadió.

El ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, afirmó que el dron "probablemente venía de Rusia" y explicó que el aparato aéreo no tripulado fue derribado cuando se dirigía al portaaviones, atracado en el puerto sueco de Malmo en el marco de la misión de la OTAN conocida como Centinela del Ártico.