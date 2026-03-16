Rusia ve "absurdo" el último paquete de sanciones de Ucrania contra atletas paralímpicos rusos

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia ven "absurda" la decisión del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de incluir a una decena de atletas paralímpicos rusos en el último paquete de sanciones impuestos contra individuos y entidades acusadas de contribuir a la invasión del territorio ucraniano, que comenzó hace ya más de cuatro años.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que se trata de "otra decisión absurda" de Kiev y ha subrayado que Moscú "celebra la brillante actuación de sus atletas en los Juegos Paralímpicos de Invierno que tuvieron lugar en Italia entre los días 6 y 15 de marzo.

Así, ha indicado que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto reunirse con los deportistas, a los que Rusia considera "héroes", ha afirmado, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

Zelenski decretó el domingo restricciones contra diez deportistas paralímpicos de Rusia después de que su equipo, integrado por solo seis atletas, obtuviera el tercer puestos en el medallero de los Juegos Paralímpicos, con ocho medallas de oro, una plata y tres bronces.

El paquete de sanciones incluía también 130 personas físicas y 48 jurídicas. Entre ellas se encuentran, además, empresas que suministran componentes para la producción de equipos de navegación por satélite de la serie Kometa, utilizados en drones, misiles y municiones guiadas.