Rusia ve "signos de crisis" en la OTAN y en la UE

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, durante una reunión con el secretario general de la OCS. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha recalcado este viernes que Moscú ve "signos de crisis" en alianzas occidentales como la OTAN y la Unión Europea, insistiendo en que este enfoque de crisis no debe trasladarse a otros actores y regiones del escenario internacional.

"Observamos signos de crisis tanto en la Alianza del Atlántico Norte como en la Unión Europea", ha asegurado Lavrov en declaraciones recogidas por la agencia Tass, tras reunirse con el secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Nurlan Yermekbayev, de la que forman parte Rusia y China.

Así, Lavrov ha ironizado con que sus homólogos occidentales buscan trasladar ese enfoque a Rusia y otros países del escenario internacional. "Nuestros colegas occidentales parecen creer que, como están en crisis, deben imponer esta crisis a las asociaciones no occidentales", ha indicado, en referencia a la supuesta influencia que, a ojos de Moscú, busca ejercer occidente en otras regiones en tiempos de turbulencia.

Sin citarle, Lavrov ha hecho así referencia a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar al país de la Alianza Atlántica, lo que ha generado críticas de otros líderes de la OTAN como el presidente francés, Emmanuel Macrón, quien avisó que este tipo de cuestionamientos "vacían de contenido" a la organización.

Por su lado, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, avisó de del "plan soñado" por el presidente ruso, Vladimir Putin, con los ataques de Washington a la OTAN, y otros pasos dados por la Casa Blanca como el levantamiento de sanciones al petróleo ruso.

La OCS engloba se trata de la organización regional más grande del mundo, en términos de alcance geográfico y población, cubriendo aproximadamente el 80% del área de Eurasia y busca la cooperación en materia de seguridad y aunque se percibe como un contrapeso a la OTAN no se ha desarrollado plenamente como un bloque militar.

APOYO A LA HABANA

Este viernes, en un acto separado, las autoridades rusas han recalcado el apoyo continuado a Cuba ante el bloqueo energético impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a comienzos de año, que se ha visto levemente aliviado con la llegada de un petrolero ruso.

Moscú continuará proporcionando la asistencia necesaria a La Habana, ha afirmado el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, en declaraciones a la misma agencia.

"Estoy seguro de que muchos miembros de la comunidad global que promueven el multilateralismo y el restablecimiento de la estabilidad a nivel internacional se solidarizan con Cuba en este difícil período", ha indicado, para recalcar que Rusia está "comprometida a proporcionar la asistencia necesaria a La Habana", y que continuará ofreciéndola.