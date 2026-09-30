Rutte admite que la guerra en Irán tiene un coste: "Siempre hay consecuencias negativas"

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, responde a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa tras una reunión de líderes de la OTAN en el marco de la Cumbre de la OTAN. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reconocido este miércoles que la guerra en Irán tiene "efectos negativos" y repercusiones que "hay que tener en cuenta", después de ser preguntado por el impacto que el conflicto está teniendo y las consecuencias en el ámbito energético, aunque ha mantenido su respaldo a la actuación de Estados Unidos contra la capacidad nuclear iraní.

"Siempre hay aspectos negativos. Siempre hay consecuencias negativas cuando estalla una guerra, eso está claro. Pero, seamos realistas, Europa no fue capaz de acabar con la capacidad nuclear de Irán. (...) Por supuesto que siempre hay repercusiones, pero las repercusiones parten de la premisa de que fue bueno que los estadounidenses hicieran esto", ha señalado en una entrevista con Euronews.

Así, Rutte ha vuelto a defender la actuación de Washington como "absolutamente esencial", al considerar que Estados Unidos era el único aliado que disponía de las capacidades necesarias para llevar a cabo una operación de estas características.

"Deberíamos ser nosotros quienes hiciéramos esto, no los estadounidenses. ¿Por qué lo están haciendo los estadounidenses, acabando con la capacidad nuclear iraní? Porque nosotros no podemos. Pero en el futuro tenemos que asegurarnos de que, como europeos, podamos hacerlo nosotros mismos", ha defendido Rutte.

El ex primer ministro neerlandés ha extendido este argumento al mar Rojo, al señalar que también deberían ser los europeos quienes dispongan de los medios necesarios para hacer frente a amenazas como la de los hutíes, aunque ha dejado claro que Estados Unidos debe seguir implicado en la defensa del continente tanto en el ámbito nuclear como en el convencional.

LA GUERRA DE IRÁN QUEDA FUERA DEL ÁMBITO DE LA OTAN

Por otro lado, Rutte ha admitido que existen diferencias entre los aliados sobre la guerra en Irán, pero ha restado importancia a estas discrepancias al recordar que el conflicto queda fuera del ámbito territorial de la OTAN y que la organización mantiene su foco en la defensa del espacio euroatlántico.

"Irán está fuera del territorio de la OTAN. Seamos claros. La OTAN está centrada en el espacio euroatlántico y, cuando se trata de defendernos de Rusia, que es nuestra amenaza a largo plazo, estamos totalmente en la misma línea", ha recalcado, para después señalar que los aliados pueden tener "diferencias de opinión" sobre Irán.

Con todo, el secretario general ha destacado que los europeos están aumentando su implicación para garantizar la libertad de navegación tanto en el estrecho de Ormuz como en el mar Rojo y ha señalado que Lituania, Letonia y Estonia participan ya en labores de desminado en Ormuz, mientras otros países europeos prestan apoyo de forma más discreta.