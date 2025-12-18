Rutte asegura que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas e implican a EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con Karol Nawrocki, presidente de Polonia. - NATO

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas de protección e implican a Estados Unidos, que está debatiendo qué papel jugaría en el plan para la futura seguridad de Ucrania en el escenario posguerra.

"Tal como se están diseñando actualmente, estas garantías tienen tres capas", ha señalado Rutte en declaraciones desde Polonia, donde ha visitado al batallón multinacional de la OTAN liderado por Estados Unidos.

La primera capa de las garantías serán las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, ha señalado el jefe político de la OTAN, en un momento en el que Kiev y los socios europeos buscan que Ucrania cuente con el mayor Ejército ucraniano posible, ante la demanda de Rusia de limitar su tamaño.

Según Rutte, la segunda línea de las garantías de seguridad serán las tropas extranjeras de la coalición de voluntarios, que lideran Reino Unido y Francia, "para garantizar que la paz se mantenga".

Como último estrato de estas garantías estaría el papel que pueda aportar Estados Unidos, de quien las autoridades ucranianas esperan que al menos contribuya con Inteligencia y cuestiones logísticas. "El presidente estadounidense dijo en agosto que quiere que Estados Unidos forme parte de esas garantías de seguridad. En estos momentos, continúan las conversaciones sobre qué significaría exactamente eso", ha resumido.

En todo caso, y mientras continúa el debate sobre el formato exacto que tendrán dichas garantías, el ex primer ministro neerlandés ha insistido en la importancia de acordar este plan toda vez la OTAN y los aliados de Ucrania tienen que ser capaces de disuadir futuras agresiones rusas. El presidente ruso, Vladimir Putin, "tiene que saber que, tras un acuerdo de paz, si intenta atacar de nuevo a Ucrania, la reacción será devastadora", ha expuesto Rutte, quien ha resumido que con este objetivo "es como se están diseñando las garantías de seguridad".