Rutte avisa de que la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio" tras la violación del espacio aéreo polaco

Archivo - Mark Rutte, secretario general de la OTAN, comparece ante los medios en Bruselas - OTAN - Archivo

BRUSELAS 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este miércoles de que los aliados "están decididos a defender cada centímetro del territorio" tras el derribo de varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco esta madrugada.

"Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado", ha afirmado Rutte en una comparecencia desde la sede de la OTAN en Bruselas después de que el Gobierno polaco haya anunciado que invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN.

El secretario general ha informado de que el Consejo del Atlántico Norte se ha reunido en la mañana de este miércoles para abordar la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado.

Rutte ha explicado que se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente y, aunque ha evitado prejuzgar el resultado de la investigación, ha criticado que "ya sea intencionado o no, es absolutamente imprudente" y "peligroso".

"Los aliados han expresado su solidaridad con Polonia y han condenado el comportamiento imprudente de Rusia", ha indicado el ex primer ministro de Países Bajos, quien ha instado al presidente ruso, Vladimir Putin, a "dejar de violar el espacio aéreo aliado".

Al respecto, Rutte ha garantizado que la OTAN seguirá "de cerca la situación a lo largo del flanco oriental", al tiempo que ha defendido que las defensas aéreas aliadas "están continuamente preparadas".