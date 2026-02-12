Rutte constata "un cambio de mentalidad" de los aliados europeos de la OTAN: "Europa debe dar un paso al frente"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la reunión de ministros de Defensa de la Alianza celebrada este jueves en Bruselas. - OTAN

BRUSELAS 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha constatado "un cambio de mentalidad" entre los socios europeos de la Alianza tras la reunión de ministros de Defensa mantenida este jueves en la sede de la organización, en la que todos han coincidido en la "urgencia" y "necesidad" de garantizar una disuasión efectiva, y que para ello se requiere "una defensa europea mucho más fuerte".

"Lo que vi y he escuchado hoy es diferente a cualquier reunión de la OTAN en la que haya participado, y he estado en muchas desde 2010", ha valorado el jefe de la Alianza en una rueda de prensa al término del encuentro entre los responsables de Defensa aliados en la sede de la OTAN en Bruselas.

Rutte ha celebrado un mejoría de las relaciones en comparación con hace dos años, y señalado que, desde la cumbre de La Haya --donde los Estados miembro asumieron invertir el 5% de su PIB en defensa y seguridad--, se ha evidenciado un notable "progreso" en el camino para que la OTAN "se mantenga fuerte" y para que "la responsabilidad de la seguridad colectiva se comparta equitativamente".

"Un cambio real de mentalidad. Una unidad de visión. Una defensa europea mucho más fuerte dentro de la OTAN. Todos alrededor de la mesa comprometidos", ha valorado, añadiendo que los 32 miembros coinciden en el "sentido de urgencia" y en la importancia de "trabajar juntos" para "mantener a salvo a sus mil millones de ciudadanos".

Rutte ha detallado que los aliados han asumido "compromisos claros" para alcanzar sus objetivos de capacidad, y están trabajando para "asegurar su preparación" en el caso de un combate. "Eso exige invertir mucho más, y están haciendo precisamente eso", ha añadido.

El jefe político de la OTAN ha puesto el ejemplo de Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, que ya han llevado a cabo "aumentos importantes" de sus gastos en defensa, y ha puesto énfasis en Alemania, que "está en camino de duplicar su inversión" de hace solo unos años.

El reto más inminente, según el ex primer ministro neerlandés, es que "el aumento de la demanda se satisfaga con un aumento de la oferta", para lo que se necesita rápidamente más defensa aérea, más munición y más cadenas de suministro en toda la Alianza que produzcan armamento "en ambos lados del Atlántico".

"EUROPA DEBE DAR UN PASO AL FRENTE"

Cuestionado sobre qué lecciones se han aprendido en estas últimas semanas con la crisis por las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, parte del territorio de otro Estado aliado, Rutte ha respondido que a diferencia del extinto Pacto de Varsovia liderado por la Unión Soviética, la OTAN "es una coalición de democracias" por lo que termina encontrando vías de canalizar los conflictos.

Los 32 miembros de la Alianza, según Rutte, tienen "medios libres", políticos de distintos perfiles "de centro-derecha y de centro-izquierda", todos ellos "elegidos en plena soberanía por sus poblaciones nacionales", lo que significa que es normal que haya "debates y discusiones" dentro de la organización.

"Sería muy aburrido si no fuera así. Y ya lo hemos visto en el pasado. Hubo debates enormes en los años sesenta, setenta y ochenta, incluso recientemente. Así que no me preocupa. La buena noticia es que esta Alianza siempre encuentra la manera de avanzar unida, de volver a centrarse en nuestro objetivo general, que es mantener a mil millones de personas a salvo bajo el Artículo 5 del Tratado de Washington: un ataque contra uno es un ataque contra todos", ha reivindicado.

En este contexto, ha insistido en que a la crisis en el seno de la OTAN --culminada con un acuerdo entre Rutte y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluía el lanzamiento de la misión 'Centinela del Ártico'--, le ha precedido un "cambio de mentalidad" que pasa por "una unidad de visión".

"Los países son conscientes de que nunca nos vamos a separar. Siempre permaneceremos juntos. Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, los países europeos de la OTAN, siempre unidos. Pero los europeos asumiendo más responsabilidad en la defensa de esta parte de la Alianza, lo que implica, efectivamente, gastar más", ha aseverado.

Tras poner como ejemplo el reciente cambio en la estructura de mandos de la OTAN, dando más poder a países europeos, el secretario general aliado ha insistido en que "Estados Unidos está anclado en la OTAN" y que desde Washington defienden que "la Alianza es más fuerte cuando los europeos dan un paso al frente y asumen un mayor liderazgo".