Rutte defiende la misión 'Centinela del Ártico' frente a las acusaciones de ser un mero gesto ante Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido la misión 'Centinela del Ártico', lanzado por la Alianza Atlántica hace un par de semanas, frente a las acusaciones de que se trata una de un mero gesto para tratar de apaciguar las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia, territorio de otro Estado miembro de la organización.

Preguntado en una rueda de prensa sobre las críticas que señalan que la denominada en inglés 'Artic Sentry' en tan solo un cambio de nombre para contentar al inquilino de la Casa Blanca, Rutte ha respondido que la misión es "sustancial" para la defensa de la región y que es una respuesta a la "llamada de atención" de Washington por la creciente presencia de Rusia y China en la región.

El jefe de la OTAN ha defendido que 'Centinela del Ártico' "no solo aprovecha lo que ya existe" con la coordinación de operaciones que están en marcha sobre el terreno, sino que además sirve para cerrar "brechas" de seguridad y hacer más eficientes las inversiones que se tienen que realizar, "incrementando y modernizando" las capacidades de la Alianza y mejorando toda su seguridad colectiva.

Rutte, que ha mantenido este jueves una reunión con la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha detallado que entre los países participantes están los Marines de Estados Unidos, la Royal Navy de Reino Unido, la marina de Países Bajos y de otros países dentro del ejercicio 'Cold Response' de Noruega, una de las principales misiones ya desplegadas en el Ártico.

"También vemos a fuerzas españolas, francesas y alemanas participando a través del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN número uno, realizando ejercicios de defensa aérea y seguridad marítima en el marco del ejercicio 'Dynamic Mariner'. Estas y otras actividades se complementan con los esfuerzos continuos de Policía aérea de la OTAN en Islandia, así como con el Mando Conjunto Ártico danés en Groenlandia", ha detallado.

Con todo, ha descartado dar cifras concretas de la misión desplegada en febrero alegando que no quiere que Rusia o cualquier otro país conozca mejor el despliegue de la OTAN en el Ártico, pero que en todo caso "se trata de integrar" lo ya existente.

El secretario general de la Alianza ha vuelto a destacar el rol del presidente de Estados Unidos con su presión al resto de socios de la OTAN, ya que, en su opinión, si no hubiera sido por Donald Trump los socios europeos no habrían aumentado su gasto en defensa y no estarían haciendo "cada vez más" para mejorar a la seguridad colectiva.