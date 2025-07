Rutte entiende que EEUU cuide sus arsenales militares pero avisa de que no le interesa que Ucrania pierda la guerra

BRUSELAS 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho entender el interés de Estados Unidos en cuidar sus arsenales, después de la suspensión del envío de armamento por parte del Pentágono, aunque ha avisado de que resulta imprescindible la ayuda militar de Washington a Ucrania y reiterado qe está en el propio interés estadounidense que Kiev no pierda la guerra ante Rusia.

"Entiendo perfectamente que Estados Unidos siempre tiene que asegurarse de que sus propios intereses están cubiertos. Pero cuando se trata de Ucrania, a corto plazo no puede prescindir de todo el apoyo posible en lo que se refiere a municiones y sistemas de defensa antiaérea", ha afirmado el jefe político de la OTAN en unas declaraciones a la cadena estadounidense Fox News distribuidas por la organización militar.

En este sentido, Rutte ha asumido que Washington se ocupe de la situación de sus arsenales. "Debemos permitir cierta flexibilidad", ha indicado, recalcando que los países europeos están comprometidos con la ayuda militar a Ucrania y la carga ha basculado hacia Europa en lo que respecta al envío de armamento.

"Esto se está produciendo, pero no podemos prescindir del apoyo práctico de Estados Unidos. A Estados Unidos también le interesa que Ucrania no pierda esta guerra y no tener a una Rusia crecida en la frontera de Europa", ha afirmado.

Así las cosas, el líder de la OTAN ha destacado que una Europa "segura" supone ahondar en la seguridad colectiva del área euroatlántica. "Todo esto está completamente conectado", ha remachado.

El Pentágono ha informado de la suspensión de la ayuda a Kiev, dentro de una "revisión de capacidades" para evitar carencias en el arsenal estadounidense. Pese a esta maniobra, la Administración de Donald Trump insiste en su compromiso con la seguridad ucraniana.

Del lado de la UE, la portavoz de Exteriores, Anitta Hipper, ha señalado que resulta "esencial" mantener el apoyo militar a Ucrania, ante el recrudecimiento de los ataques rusos, e insistido en que la UE seguirá trabajando con Washington para prestar más apoyo a Ucrania.