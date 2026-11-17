Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa. - -/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado pronunciarse sobre una posible entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica a cambio de que Kiev ceda y entregue a Rusia la región del Donbás, y ha pedido a los aliados que mantengan el apoyo militar al "mayor ritmo posible" para "garantizar" que los ucranianos dispongan de "todo lo que necesitan" y lleguen "lo más fuertes posible" a las negociaciones de paz.

"Es importante asegurarnos de que, sí, hay muchas personas trabajando muy duro para llevar la paz a Ucrania, pero mientras tanto tenemos que garantizar que los ucranianos dispongan de todo lo que necesitan", ha indicado en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la OTAN, donde este martes se reúne el Grupo de Contacto para Ucrania para explorar nuevas formas de apoyar a Kiev.

Preguntado por qué opina de la posibilidad de que Ucrania forme a ser parte de la organización en un eventual acuerdo para que Rusia finalice la guerra, Rutte no ha querido responder y se ha limitado a decir que no va a "comentar todas las noticias" que están apareciendo sobre las negociaciones de paz y que Washington está desempeñando "un papel crucial" en este proceso.

"Lo que están haciendo en nombre del presidente Trump es fundamental. Los europeos están ayudando y ahora sentados en la mesa de negociaciones. Y la OTAN está presente en las reuniones siempre que podemos resultar útiles (...) Pero no voy a comentar todas las informaciones que están surgiendo al respecto", ha añadido.

En este contexto, el secretario general de la OTAN se ha mostrado "relativamente optimista" ante la posibilidad de que los aliados anuncien nuevas contribuciones militares a Ucrania durante la reunión de este martes. "Creo que tendremos algunos anuncios positivos esta tarde, por lo que estoy escuchando", ha afirmado, insistiendo en que el objetivo es que Ucrania sea "lo más fuerte posible en el campo de batalla" y también "en las negociaciones de paz".

Las declaraciones de Rutte tienen lugar después de que este fin de semana el presidente de Ucrania, Volidimir Zelenski, desvelara en declaraciones a la prensa que Estados Unidos le había preguntado si estaría dispuesto a ceder el Donbás si se une a la OTAN, a lo que respondió que lo sometería a referéndum si la propuesta incluía garantías de seguridad, que no hubiera límites para el Ejército ucraniano y fondos para la reconstrucción del país.