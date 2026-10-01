Rutte llama a la calma ante las provocaciones rusas y dice que la OTAN está lista para "cualquier amenaza"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (izq.), y el canciller alemán, Friedrich Merz, durante una visita al Cuerpo Germano-Neerlandés. - Federico Gambarini/dpa

BRUSELAS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llamado este jueves a mantener la calma ante las "acciones hostiles" de Rusia contra los aliados y ha asegurado que la Alianza Atlántica está preparada para responder a "cualquier amenaza", al tiempo que ha instado a continuar reforzando la defensa y el apoyo militar a Ucrania.

"Mantengan la calma, sigan adelante y continúen apoyando a Ucrania. Mantengan la calma porque tenemos lo necesario. Tenemos lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y seguir siendo fuertes, estar preparados y ser capaces de responder a cualquier amenaza", ha afirmado Rutte en declaraciones junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, durante una visita al 1º Cuerpo Germano-Neerlandés en Munster (Alemania).

El también ex primer ministro neerlandés ha señalado que aunque Rusia "está poniendo a prueba a Europa" con violaciones del espacio aéreo, incendios provocados, sabotajes o ataques híbridos como el del aeropuerto alemán de Leizping, la OTAN no aprecia "un ataque militar inminente" contra territorio aliado.

Eso sí, espera que continúe la campaña de acciones hostiles de Moscú contra los países de la organización, por lo que ha reclamado a gobiernos, sociedades e industria mantenerse "vigilantes" y "alerta" y ha pedido reforzar la cooperación entre los gobiernos aliados y las empresas de defensa para garantizar que la industria militar sea "resiliente" frente a posibles amenazas.

Rutte ha vuelto a decir que el Kremlin busca con sus acciones "dividir" a los aliados y hacerles retroceder en su respaldo a Kiev, por lo que ha defendido que la respuesta sea precisamente aumentar el apoyo a Ucrania. "Espero que Putin capte el mensaje", ha apostillado.

Asimismo, el jefe de la OTAN ha llamado a los aliados a "seguir adelante" con el incremento de la inversión en defensa para reforzar la capacidad de disuasión y defensa de la organización frente a amenazas "desde cualquier dirección", destacando los esfuerzos realizados por Alemania y Países Bajos.

Rutte ha subrayado además el papel de ambos países en el flanco oriental de la Alianza Atlántica, con el despliegue de tropas, aeronaves para proteger el espacio aéreo aliado y fuerzas navales destinadas a proteger infraestructuras críticas en el mar Báltico y otras zonas.

El 1º Cuerpo Germano-Neerlandés, visitado este jueves por Rutte, Merz y Jetten, tiene entre sus responsabilidades el mando de fuerzas de la OTAN para la defensa de Estonia y Letonia y está preparado para dirigir una fuerza internacional de hasta 50.000 militares.