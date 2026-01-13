Rutte no ve cerca el final de la OTAN: "Estoy seguro de que tendré un sucesor algún día"

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Soeren Stache/dpa - Archivo

BRUSELAS, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este martes que tendrá un sucesor al frente de la Alianza Atlántica y que, por lo tanto, no está cerca el fin de la OTAN, después de que algunas voces en Europa hayan avisado de que si Estados Unidos se anexiona Groenlandia sería el fin de la alianza militar.

Así lo ha dicho durante un foro organizado en el Parlamento Europeo en Bruselas por el grupo de los liberales (Renew Europe) al ser preguntado si se ve como el último secretario general de la OTAN tras las declaraciones de que líderes europeos, como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, avisara de que si Estados Unidos ataca Groenlandia "todo se terminará".

"No tenía intención de dejarlo ya, pero estoy seguro de que algún día habrá un sucesor", ha defendido el primer ministro neerlandés, quien ha recordado que, tras ser nombrado secretario general de la OTAN, no tiene un tiempo definido para dejar el cargo como sucedió con su predecesor, Jens Stoltenbeg, que vio varias veces extendido su mandato.

Rutte, que ha llevado la cuestión al terreno personal, ha afirmado que "nunca" le dieron "un contrato ni nada", y que no tiene "ni idea" de por cuánto tiempo le han designado los aliados de la OTAN para el cargo, pero que lo está disfrutando porque siente que es "importante" para "el esfuerzo colectivo de la OTAN".

NO COMENTA LAS AMENAZAS SOBRE GROENLANDIA: "HAY DISCUSIONES ENTRE ALIADOS"

Cuestionado sobre qué opinión tiene de que un país aliado de la OTAN, como Estados Unidos, amenace con invadir un territorio de otro Estado miembro de la Alianza, se ha limitado a decir que no hace comentarios "cuando hay discusiones entre aliados".

Eso sí, ha reivindicado que su función es asegurarse de que la Alianza en su conjunto "haga lo necesario para mantener la seguridad de toda" la OTAN, y ha detallado que todos los países están "de acuerdo" en que cuando se habla de la protección del Ártico, "hay que trabajar juntos".

LA OTAN ES MÁS FUERTE DESDE LA HAYA

El secretario general de la Alianza Atlántica ha hecho un llamamiento a "no olvidar nunca" lo que la OTAN ha sobrellevado y "lo importante que es". "Ahora, es fuerte", ha añadido, indicando que de la última cumbre de La Haya, donde los aliados acordaron elevar hasta el 5% de su PIB el gasto en defensa, la organización salió "aún más fuerte".

"Finalmente hemos decidido gastar lo que sea necesario para protegernos, basándonos en una evaluación de todas las necesidades de defensa que tenemos colectivamente", ha celebrado durante su intervención.

Asimismo, Rutte ha destacado que con el aumento del gasto se está igualando la inversión que hacen los países europeos en defensa con respecto a Estados Unidos. "Desde el debate de (el presidente estadounidense Dwight) Eisenhower era mucho mayor que el de los europeos y los canadienses, y ahora lo estamos igualando. Creo que es una gran noticia", ha zanjado.

EEUU NECESITA COMPROMISO DE PARTE DE LA OTAN

En otro orden de cosas, ha justificado el aumento al 5% del PIB del gasto en defensa de los países miembro avisando de que Estados Unidos ya no asumirá la carga de la seguridad de los Estados de la Unión Europea.

"El tiempo en el que dejábamos que Estados Unidos asumiera la carga de nuestra seguridad ha terminado. Estados Unidos está absolutamente comprometido con la OTAN, pero este compromiso viene acompañado de una expectativa clara y de larga data", ha asegurado.

También ha alertado de que Rusia, China, Corea del Norte e Irán "se están alineando cada vez más" y "están desafiando" a la alianza, si bien por ahora "solo están empezando a comprender lo que realmente significa la asociación".

"(Nosotros) Estamos muy por delante. Y podemos aprovechar las décadas de amistad entre nuestras organizaciones y entre nuestras naciones a ambos lados del Atlántico. Y eso es una ventaja increíble. Asegurémonos de conservarla", ha concluido.