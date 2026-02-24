Rutte pide más ayuda militar para Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión de Rusia

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - NATO - Archivo

BRUSELAS 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido este martes más ayuda militar, financiera y humanitaria para Kiev en el día en que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania y ha incidido en la necesidad de establecer garantías de seguridad efectivas para garantizar "una paz justa y duradera" cuando se alcance un acuerdo con Rusia.

En una declaración institucional desde la sede de la OTAN en Bruselas, acompañado de la jefa de la Misión de Ucrania ante la Alianza Atlántica, Alyona Getmanchuk, Rutte ha asegurado que es "imperativo" que los aliados ayuden a Ucrania a "defenderse del terror ruso desde los cielos y mantener las líneas del frente".

"Este apoyo es esencial. Ucrania necesita más. Porque una promesa de ayuda no pone fin a una guerra. Ucrania necesita munición hoy y todos los días hasta que cese el derramamiento de sangre", ha defendido el también ex primer ministro de Países Bajos, que ha celebrado que pese que se han cumplido cuatro años de guerra, "Rusia no ha logrado cumplir sus ambiciones en el campo de batalla".

Dicho esto, ha recordado que "la OTAN estuvo con Ucrania desde el principio", lo está también hoy y lo estará "a lo largo de los desafíos que se presenten" en el futuro. También ha puesto en valor los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "poner fin a la guerra ya", con las negociaciones a tres bandas entre Washington, Kiev y Moscú.

Rutte ha admitido que es "difícil pensar en el futuro" cuando queda aún "tanta adversidad", sobre todo con un invierno "sombrío" para Ucrania. Tras decir que en su opinión "hay esperanza", ha citado al ex primer ministro británico Winston Churchill, quien "los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial" dijo: "Nuestras cualidades y acciones deben arder y resplandecer a través de la penumbra de Europa".