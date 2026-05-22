Rutte ve a la OTAN "mucho más fuerte y justa" que hace dos años pese a las diferencias entre los aliados

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto a la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard - OTAN

Ve "raro" que Europa, el continente "más rico", necesite apoyo de un país como EEUU "en otra parte del mundo" para defenderse de Rusia

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este viernes que la Alianza Atlántica es hoy "mucho más fuerte y justa" que hace dos años pese a las diferencias, esgrimiendo que desde entonces el gasto en defensa ha crecido, la producción industrial ha aumentado y el apoyo a Ucrania y el "vínculo transatlántico" se han mantenido firmes.

En una rueda de prensa tras finalizar la reunión de ministros de Exteriores que ha tenido lugar este jueves y viernes en la ciudad sueca de Helsingborg, Rutte se ha retrotraído a cómo era la organización antes de la cumbre de La Haya del año pasado y de la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, en su opinión menos justa y fuerte por la dependencia de los aliados europeos de Estados Unidos.

"Cuando se mira a la OTAN ahora en comparación con la OTAN de hace solo uno o dos años, la diferencia es enorme. El gasto ha aumentado, también la producción industrial, el apoyo a Ucrania y el vínculo transatlántico. Creo que todo esto está en mucha mejor forma que hace solo un par de años. Así que la OTAN es más fuerte", ha sostenido.

Rutte ha alabado los esfuerzos de los países miembro en garantizar que la Alianza "no solo sea más fuerte, sino también más justa", ya que "los aliados europeos y Canadá están asumiendo una mayor responsabilidad" por la seguridad compartida, y permitiendo que la OTAN esté aún más "firmemente anclada por el vínculo transatlántico".

"Sé que algunos han estado cuestionando ese vínculo. Y quizá incluso cuestionando la determinación de la Alianza", ha proseguido el también ex primer ministro de Países Bajos, señalando que "esta es una organización democrática" y que por tanto hay posiciones divergentes entre sus miembros.

"Siempre hay tensiones que uno quiere debatir. Y, por supuesto, tenemos que asegurarnos de que la cumbre de Ankara realmente dé resultados. Y tengo plena confianza en ello", ha añadido, aludiendo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en mes de julio en la capital turca.

Tras volver a decir que un hipotético ataque contra cualquier Estado miembro de la Alianza tendría una respuesta "devastadora", ha subrayado que la OTAN está "unida" frente a sus adversario y que el compromiso de la cláusula de mutua defensa, el Artículo 5, se mantiene aún hoy "férreo": "Nuestra determinación y capacidad para defender a cada aliado es absoluta".

VE "RARO" QUE EUROPA NECESITE A EEUU PARA DEFENDERSE DE RUSIA

Cuestionado sobre cuánto tiempo le tomará a los países europeos para ser capaces de protegerse sin Estados Unidos, si llegara el caso, Rutte ha respondido tajantemente que no la OTAN no se está preparando para ese escenario.

Ha explicado que las premisas que busca la Administración Trump son dos. La primera, los aliados europeos y Canadá "gasten lo mismo" que Estados Unidos, y segundo, que también asuman "una mayor responsabilidad" en la defensa de la parte europea de la OTAN, "con Estados Unidos presente a largo plazo tanto en el ámbito nuclear como en el convencional".

Para Rutte está claro que Estados Unidos sigue necesitando a la OTAN para garantizar su propia defensa, y lo ha ejemplificado en Noruega, donde si "esos enormes submarinos nucleares rusos" consiguen entrar, acabarían suponiendo "una amenaza directa para Estados Unidos".

"Este es solo un ejemplo de que la OTAN no está ahí únicamente para defender el territorio continental europeo, sino también para defender el territorio continental estadounidense", ha relatado el secretario general de la OTAN.

No obstante, ha confesado que "siempre" le ha parecido "raro" que "una parte muy rica del mundo" como Europa, "quizá la más rica del mundo", necesite el apoyo "de otra parte del mundo" para defenderse de los rusos hasta el punto actual, en el que depende "en exceso de un solo aliado, que es Estados Unidos".

Por ello ha augurado que en los próximos años la relación entre los socios europeos y Estados Unidos en la Alianza será "más equilibrada". Será, ha sostenido, "un cambio gradual", en el que los europeos asumirán una mayor responsabilidad, "con Estados Unidos firmemente anclado en la relación transatlántica".