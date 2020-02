Sanders pide a Rusia que se mantenga al margen de los comicios: "Al contrario que Trump, no considero a Putin un amigo"

Publicado 22/02/2020 0:01:51 CET

El candidato a las primarias demócratas Bernie Sanders. - Jeremy Hogan/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador Bernie Sanders, uno de los favoritos para hacerse con la candidatura demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, ha pedido este viernes al Gobierno ruso que se mantenga al margen de los comicios y ha resaltado que "al contrario que (el presidente) Donald Trump, no considera a (Vladimir) Putin un buen amigo".

El senador por el estado de Vermont, que ha definido al presidente ruso como un "matón", se mostrado "firmemente en contra" de cualquier intento por parte de Moscú de interferir en los comicios.

"(Putin) es un matón autócrata que trata de destruir la democracia y aplasta a los disidentes en Rusia", ha manifestado Sanders, que ha sido informado esta semana por varios altos cargos de Inteligencia de que Rusia estaría tratando de impulsar su campaña presidencial, según informaciones del diario 'The Washington Post'.

Así, Sanders ha afirmado que "los rusos están tratando de socavar la democracia estadounidense mediante la división" y ha hecho hincapié en que "al contrario que el presidente Trump", está en contra de estas medidas o de la posibilidad de que cualquier otro tercer país trate de interferir en las elecciones.

"No me importa, sinceramente, quién quiera Putin que sea presidente", ha aseverado antes de indicar que su "mensaje es claro". "Mantente al margen de las elecciones", ha subrayado, tal y como recoge el periódico 'The Hill'.

En este sentido, el senador demócrata ha recordado 2016 y "los esfuerzos por parte de Rusia y otros de tratar de interferir en las elecciones". "No digo que eso esté sucediendo, pero no me extrañaría", ha sostenido.

La posibilidad de que se produzca una injerencia rusa en los comicios se encuentra en el punto de mira después de que varias investigaciones hallaran indicios de que Moscú había tratado de intervenir en favor de Trump en 2016, principalmente mediante campañas difundidas en redes sociales.