Save the Children alerta de que cada 30 segundos un niño regresa a Afganistán desde Irán o Pakistán

Archivo - Omir y su padre llegan a un centro de tránsito en Kandahar tras regresar desde Pakistánn a Afganistán - SAVE THE CHILDREN - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incesante flujo de retornos a Afganistán hace que, aproxidamente, cada 30 segundos un niño regrese a este país desde Irán o Pakistán, según un estudio de Save the Children, que ha advertido de que casi la mitad de la población afgana necesita ayuda.

Sólo este año, más de 800.000 niños han cruzado a Afganistán desde Irán y Pakistán, en su gran mayoría desde territorio iraní. La cifra, recabada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), duplica el total del año pasado, cuando los dos países adoptaron medidas contra migrantes indocumentados y refugiados.

Como apunta Save the Children, muchos de estos niños son "forasteros en su tierra natal", bien porque hayan pasado demasiado tiempo fuera o porque directamente han nacido en los países vecinos. Algunos llegan también sin tutores y llevando sólo lo que pueden cargar.

Antes de esta oleada, uno de cada cinco menores ya tenía que hacer frente en Afganistán a niveles de hambre críticos y Save the Children teme por el futuro que puedan tener niños como Omar, que a sus doce años se vio obligado a abandonar Pakistán con nueve hermanos.

"Estaba en la 'madrasa' cuando mi padre entró corriendo y dijo que teníamos que irnos", cuenta a la ONG, al recordar cómo hicieron las maletas "deprisa" para después meterse en un camión junto a otras personas. "Quiero que encontremos una casa, que vayamos a la escuela y que volvamos a vivir una buena vida. Quiero sentirme seguro y hacer algo por mí mismo", afirma.

Su padre, Feroz, lamenta que volvieron "con las manos vacías y el corazón roto". "Sólo nos llevamos lo que podíamos cargar, sobre todo ropa y documentos importantes. El resto tuvimos que abandonarlo. Fue como huir de un incendio", señala.

La directora de Incidencia Política de Save the Children en Afganistán, Samira Sayed Rahman, ha advertido de que la magnitud y el ritmo de ls retornos "no tiene precedentes", hasta el punto que no descarta "una crisis humanitaria a gran escala". Por ello, ha llamado a aumentar los recursos de asistencia, ya que los recortes "masivos" han provocado que los equipos sobre el terreno estén "desbordados" ante el "enorme volumen de necesidades".