Save the Children denuncia una infancia "robada" para miles de niños en Gaza después de tres años de ofensiva israelí

Archivo - Imagen de archivo de menores en una calle de Gaza tras los bombardeos de Israel. - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press / Con

Acusa a Israel de atacar de forma "deliberada" a menores y sitúa en unos 21.500 los niños muertos

El NRC recalca que el país "tiene la obligación" de facilitar la asistencia humanitaria

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha lamentado este lunes una infancia "robada" para miles de niños en la Franja de Gaza tres años después del comienzo de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave palestino y sin que se haya producido un "alto el fuego real" en la zona, tal y como ha alertado.

"Toda una generación de niños y niñas sigue viviendo su infancia marcada por la violencia, el desplazamiento forzoso, el hambre y la pérdida de seres queridos. A pesar de que ha pasado un año desde la entrada en vigor de llamado alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, la realidad para muchos niños y niñas apenas ha cambiado", ha afirmado la organización en un comunicado.

En este sentido, ha apuntado que el "continuo incumplimiento por parte del Gobierno de Israel tanto del acuerdo de alto el fuego como de sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional de proteger a la infancia ha expuesto a cada niño, niña y adolescente de Gaza a experiencias que ninguno debería sufrir, desde el hambre y la privación, hasta el desplazamiento forzoso y la pérdida de seres queridos".

"La actividad militar continua, incluyendo ataques aéreos que hieren y matan a niños y niñas, y el bloqueo a la entrada de la ayuda humanitaria y de otros bienes esenciales provoca un impacto catastrófico. Las bombas deben parar de manera permanente para permitir que la infancia palestina pueda emprender su largo camino de recuperación", ha sostenido.

"La infancia de Gaza ha sido robada. Lo que deberían haber sido años dedicados a aprender, jugar e imaginar su futuro se han visto, en cambio, marcados por la violencia, la pérdida, la hambruna y el desplazamiento. Tres años después del inicio de la guerra, millones de niños y niñas siguen pagando un precio intolerable por un conflicto que nunca debieron sufrir", ha aseverado Vicente Raimundo, director de programas internacionales en Save the Children.

Así, ha recordado que más de 21.500 niños y niñas han muerto, entre ellos 1.022 bebés menores de un año. Los datos apuntan a que, además, unos 520 bebés nacieron y murieron durante la guerra, 164 menores han muerto por inanición y 25 niños y niñas han fallecido por hipotermia.

Más de 12.000 embarazos han terminado en aborto involuntario debido a la falta de alimentos y atención sanitaria, más de 58.800 niños y niñas han perdido a uno o ambos progenitores, entre ellos 2.700 que han quedado completamente huérfanos, y más de 44.400 menores han resultado heridos.

Las cifras recabadas por la ONG estiman que 10.500 niños y niñas han sufrido lesiones que cambiarán sus vidas y requerirán rehabilitación prolongada. Alrededor de 1.500 menores han sufrido amputaciones, convirtiendo a Gaza en uno de los lugares con mayor proporción de niños amputados del mundo.

ATAQUES DELIBERADOS CONTRA MENORES

La Comisión de Investigación de Naciones Unidas ha concluido que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente a niños y adolescentes palestinos, lo que ha derivado en "actos constitutivos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza".

"La investigación también concluye que estas vulneraciones no han cesado pese al alto el fuego de 2025: las autoridades israelíes siguen incumpliendo tanto el acuerdo de alto el fuego como sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional de proteger a la infancia", ha indicado.

De esta forma, la situación humanitaria en Cisjordania se deteriora rápidamente. Los niños y niñas palestinos y sus familias continúan enfrentándose a desplazamientos, demoliciones de viviendas, restricciones de movimiento y violencia cotidiana que amenazan su seguridad y bienestar.

"Es urgente garantizar un acceso humanitario seguro, sostenido, predecible y sin restricciones para que niños, niñas y familias puedan recibir la asistencia que necesitan", ha reclamado Raimundo. "Es imprescindible la entrada inmediata de materiales de construcción, maquinaria pesada y equipamiento necesario para la retirada de escombros y la reconstrucción, así como garantizar el acceso a educación, atención sanitaria, protección y apoyo psicosocial", ha añadido.

A pesar de los enormes desafíos operativos, Save the Children ha atendido desde comienzos de 2026 a más de 275.000 personas, entre ellas más de 136.000 niños y niñas, mediante programas de salud, nutrición, protección infantil y apoyo humanitario.

EL NRC ACUSA A ISRAEL DE RESTRINGIR MATERIALES PARA REFUGIOS

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha acusado a Israel de "restringir la entrada de materiales para refugios de cara al invierno" y ha lamentado que estas medidas "obligarán a 1,65 millones de personas a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados por la guerra".

Actualmente, las autoridades israelíes han permitido que solo 15 camiones que transportan artículos clasificados como de "doble uso" entren en Gaza desde Jordania cada semana, abarcando todos los sectores humanitarios. Estos artículos, que incluyen tiendas de campaña y lonas, solo pueden descargarse en Kerem Shalom --el único paso fronterizo abierto para la ayuda-- un día a la semana.

Hay pendientes de entrega al menos 500 camiones cargados con artículos de refugio clasificados por Israel como de doble uso. Al ritmo actual, y en las mejores condiciones posibles, llevaría más de siete meses introducir estos materiales, según los cálculos de la ONG.

"No se puede esperar que los palestinos de Gaza sobrevivan a otro invierno en tiendas de campaña desgastadas y deterioradas que nunca fueron diseñadas para soportar estas condiciones. Esto no es un desastre natural inevitable; es una crisis humanitaria provocada por el hombre, ya que la potencia ocupante bloquea la ayuda de refugio vital", ha declarado el secretario general del NRC, Jan Egeland.

"Israel tiene la obligación de facilitar la asistencia humanitaria, y los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de presionar para que se abran todos los pasos fronterizos a todo tipo de ayuda. Los donantes deben financiar urgentemente nuestra respuesta en materia de refugio", ha apuntado.

Casi 300.000 familias necesitarán asistencia de refugio este invierno. Sin embargo, los donantes solo han aportado o prometido el 34% de la cantidad necesaria para proporcionar la respuesta mínima de refugio esta temporada, lo que deja un gran déficit. Las existencias actuales y los materiales pendientes de entrega solo son suficientes para proporcionar asistencia parcial de refugio y artículos para el hogar a unas 52.000 familias.