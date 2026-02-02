Save the Children pide un "corredor humanitario seguro" para entregar ayuda al campamento de Al Hol en Siria

Archivo - El campamento de Al Hol, vinculado a Estado Islámico, en el noreste de Siria - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha pedido este lunes un "corredor humanitario seguro" para entregar ayuda al campamento de desplazados de Al Hol, que acoge a miles de personas vinculadas con el grupo yihadista Estado Islámico, ante la escasez de suministros y continua falta de seguridad en las carreteras.

"La situación en el campamento de Al-Hol se está deteriorando rápidamente a medida que los alimentos, el agua y las medicinas escasean de forma peligrosa", ha señalado la directora nacional de la ONG en Siria, Rasha Muhrez, en un comunicado.

En este sentido, ha instado a las partes en conflicto a respetar sus obligaciones humanitarias y de Derechos Humanos, así como a proteger a los civiles, incluyendo niños, y evitar aún más violencia en la región. "Hay vidas que dependen de ello", ha expresado.

La escalada de las tensiones la pasada semana obligó a las organizaciones humanitarias a suspender de forma temporal las operaciones para la entrega de suministros en el campamento, donde viven más de 24.000 personas desplazadas tras el colapso de Estado Islámico en 2019, la mayoría de ellas mujeres y niños.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció el viernes que pudo acceder al campamento tras una interrupción de tres días debido a la "inestable situación de seguridad en el interior" en el marco de los enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Las partes han alcanzado un acuerdo recientemente que contempla la entrega de las zonas controladas por las milicias kurdo-árabes a las autoridades de Damasco, incluyendo varias cárceles con miembros y familiares de miembros de Estado Islámico.