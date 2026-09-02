El secretario de Energía de EEUU asegura que Washington desea "mucha inversión" estadounidense en Venezuela

Archivo - El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha aseverado este martes que Washington desea que haya "mucha inversión" estadounidense en Venezuela, en el marco de su visita al país sudamericano después de que este fin de semana el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la adquisición del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo venezolanas, al calor de lo que bautizó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial".

"Queremos ver muchas inversiones provenientes de Estados Unidos en Venezuela para aumentar las oportunidades y la prosperidad para los venezolanos y los estadounidenses, y para los consumidores de energía", ha manifestado Wright a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, según recoge la cadena de televisión venezolana Globovisión.

Concretamente, el alto funcionario ha apuntado que el objetivo es impulsar el flujo de capital privado por medio de la participación de múltiples empresas en el sector energético venezolano. A ello, ha sumado la existencia de "importantes acuerdos" en curso en materia de hidrocarburos.

Fue este pasado sábado cuando Trump se jactó en redes sociales de haber logrado que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense.

El hecho de que un acuerdo como este --con el país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, superando así a su principal competidor, Arabia Saudí-- le otorgue control mayoritario sobre 65.000 millones de esos barriles, representaría más del duplicado de las reservas certificadas actuales de Estados Unidos, que se estiman en torno a los 38.000 millones de barriles.

Estos 300.000 millones de barriles representan aproximadamente el 17% del suministro mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geólogos deben buscar petróleo sin explotar, las reservas bajo el suelo venezolano están en gran parte cartografiadas y conocidas, según los expertos. Sin embargo, debido al enorme deterioro de la infraestructura, el país solo produce alrededor del 1% del petróleo mundial, un problema que puede pasar factura a Washington a largo plazo.

EL ALTO MANDO MILITAR RESPALDA EL ACUERDO CON EEUU

Con relación al referido acuerdo con Estados Unidos se ha pronunciado con anterioridad el ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Gustavo González López, quien en compañía del alto mando militar, según ha informado también este martes Globovisión, ha mostrado su respaldo a la firma.

"Si usted me preguntara este acuerdo en una sola palabra: esto es prosperidad y bienestar para el país", afirmó el pasado viernes González López tras sostener una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Tanto es así que el alto mando militar se ha mostrado a favor de "todos los términos del reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con Estados Unidos en cuanto al desarrollo energético en los campos petroleros", agregando que el hecho de "transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz" y no una "subordinación".