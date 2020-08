El secretario de Interior corrige a Trump y subraya que no tiene competencias para enviar agentes a las urnas

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad Interior en funciones del Gobierno federal estadounidense, Chad Wolf, ha corregido este domingo a Trump y ha explicado que su departamento no tiene competencias para enviar agentes a los centros de votación para evitar un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de noviembre.

"No tenemos ninguna autoridad para hacer eso en este departamento", ha apuntado Wolf en declaraciones a la CNN. Al ser interrogado por si Trump ha solicitado el envío de agentes a los colegios electorales, Wolf ha sido tajante. "No. Desde luego que no. Lo digo otra vez: eso no es lo que hacemos en el Departamento de Seguridad Interior", ha remachado.

"Tenemos competencias y agentes en el departamento. Tenemos competencias otorgadas por el Congreso y esta no es una de ellas. No es una misión para el Departamento de Seguridad Interior", ha argumentado.

Trump ha advertido sin aportar pruebas de que podría producirse fraude electoral en los comicios del 3 de noviembre, en los que aspira a la reelección como presidente. La semana pasada afirmó en Fox News que enviaría agentes a los centros de votación.

"Vamos a tener a sheriffs, a agentes de las fuerzas de seguridad y vaoms a tener, espero, a abogados del Estado y vamos a tener a todos, y a generales fiscales (sic)", afirmó.

La legislación federal prohíbe expresamente la intimidación en los centros de votación y prohíbe la presencia de funcionarios civiles y militares a menos que sea necesario para "repeler a enemigos armados".

Wolf ha afirmado además este domingo que no hay indicios de los servicios secretos de que haya entidades extranjeras intentando piratear el sistema de votación para interferir en las elecciones, como afirma la cúpula de los servicios secretos.