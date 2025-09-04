El secretario de Sanidad de EEUU acusa a la directora de los CDC de mentir tras denunciar presiones sobre las vacunas

Kennedy se enfrenta a demócratas y republicanos en una tensa audiencia en el Senado en la que ha defendido sus polémicas medidas

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha acusado este jueves a la recién cesada directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Susan Monarez, de mentir después de que denunciara haber recibido presiones para aceptar sus narrativas antivacunas.

Kennedy ha expresado durante un tenso intercambio con el senador demócrata por el estado de Obregón, Ron Wyden, en una audiencia de la comisión de Finanzas del Senado que Monarez mintió en su artículo de opinión publicado en el diario 'Wall Street Journal' cuando dijo que tuvo que soportar presiones para acatar las polémicas medidas impulsadas por el secretario de Sanidad.

"¿Hizo lo que la directora Monarez le indicó? ¿Decirle que simplemente aceptara las recomendaciones sobre la vacunación incluso si no creía que estas se ajustaban a las evidencias científicas?", le ha preguntado el senador Wyden, a lo que Kennedy ha respondido que él "nunca" dijo eso y que tampoco tuvo una reunión privada con ella.

El secretario de Sanidad ha defendido que el cese de Monarez forma parte de los "ajustes absolutamente necesarios" que había que tomar "para restaurar" el prestigio de la agencia "como referencia mundial" sanitaria y que los CDC necesitaban "sangre nueva".

Durante su turno de palabra, un manifestante ha tenido que ser desalojado de la sala tras acusar al secretario de Estado de Salud de "matar a millones de personas" mientras crecen las críticas, especialmente dentro del Partido Demócrata, por sus posiciones antivacunas y anticientíficas.

Otro senador demócrata, Michael Bennet, ha protagonizado durante la audiencia en el Senado un acalorado rifirrafe con Kennedy, quien ha tratado de defender su decisión de destituir a 17 expertos de la comisión sobre vacunas de los CDC y ha vuelto a respaldar las teorías de la conspiración alrededor de las vacunas ARNm.

Por su parte, el senador republicano Bill Cassidy ha comunicado que su mujer tiene un cáncer de pulmón en estadio cuatro. "Ella es una de las personas a las que la vacuna contra la COVID-19 realmente ayudó. Debido al caos actual en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), CVS no puede conseguirle la vacuna", ha argüido, agregando que el Gobierno está negando el acceso a las vacunas.

Kennedy se ha mostrado en contra de numerosas vacunas, incluyendo la de la COVID-19, que llegó a definir como la "más letal jamás fabricada". Asimismo, también ha llegado a respaldar las teorías de la conspiración de que las vacunas causan autismo.