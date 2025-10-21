El secretario del Tesoro de EEUU insta al israelí Smotrich a "aceptar plenamente" el plan de Trump para Gaza

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, junto al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich - SCOTT BESSENT EN X

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha urgido este lunes al ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, "a aceptar plenamente el histórico acuerdo de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump", que implicaría que el israelí renunciase a reivindicaciones como la anexión de Cisjordania.

"El secretario Bessent ha animado al ministro Smotrich a aceptar plenamente el histórico acuerdo de paz del presidente Trump", reza el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acerca de la reunión mantenida entre los dos responsables, en el cual Bessent habría agradecido al ministro extremista "su liderazgo en Israel".

Asimismo, el responsable del Tesoro también "ha destacado el histórico regreso de rehenes" en el marco del alto el fuego en la Franja de Gaza, que ha dado en la noche de este lunes una nueva entrega del cuerpo de un israelí, y ha subrayado "el gran potencial para la expansión de los acuerdos de Abraham", pactos para la normalización de las relaciones de Israel con países árabes impulsados y mediados por Estados Unidos.

Por su parte, Smotrich, que también ha citado los acuerdos como uno de los temas tratados en la conversación, ha estimado como "cálida y amistosa" su reunión con Bessent, según ha declarado para el portal israelí ynet.

El ministro de Finanzas israelí ha mostrado su oposición al acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás desde su oficialización. El líder del partido sionista Otzma Yehudit (Hogar Judío) ha reivindicado en repetidas ocasiones la anexión israelí de Cisjordania y la pasada semana aseguró que "habrá asentamientos judíos en Gaza".