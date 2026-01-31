El Senado de EEUU aprueba la ley de financiación, pero no evita un cierre parcial de gobierno

El edificio del Capitolio en Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Gregg Brekke

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha aprobado con 71 votos a favor y 29 en contra el paquete legislativo de financiación que ha estado en el punto de mira de los demócratas por la inclusión de los fondos del Departamento de Seguridad Nacional, un acuerdo entre demócratas y republicanos que no evita el cierre parcial de gobierno a partir de la medianoche de este viernes, situación que no terminará hasta la aprobación del paquete en la Cámara de Representantes.

El acuerdo bipartidista ha consistido en la división de las leyes para su posterior votación, de tal manera que cuatro de las cinco leyes de financiación han sido aprobadas hasta septiembre, mientras que los programas relacionados con Seguridad Nacional recibirán una prórroga de apenas dos semanas para que los senadores negocien las disposiciones del texto.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se había negado hace una semana a que los senadores de su partido dieran luz verde al paquete legislativo después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acabara con la vida de una segunda persona en las últimas semanas.

Ahora, la ley debe aprobarse en la Cámara de Representantes y los demócratas todavía no han confirmado su voto, aunque ha pedido que la sesión sea antes del lunes por la noche, lo que supondría, en caso de su aprobación, un cierre de gobierno temporal y de corta duración.

"El Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes evaluará la legislación de gasto aprobada por el Senado según sus méritos y luego decidirá cómo proceder legislativamente. Nuestro compromiso es proteger la salud, la seguridad y el bienestar económico del pueblo estadounidense en todo momento", ha sostenido el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en un comunicado emitido en redes sociales.

El acuerdo en el Senado ha llegado tras una serie de negociaciones en las que los demócratas han demandado que los agentes federales estén sujetos a las mismas políticas de uso de la fuerza que se aplican a las fuerzas del orden estatales y locales, que no puedan usar máscaras, que porten cámaras corporales en regla y que no realicen patrullas itinerantes.

Estas cuestiones han surgido a raíz del despliegue de agentes federales --destacadamente del ICE, de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Patrulla Fronteriza-- en redadas antiimigratorias que se han ido repitiendo en los últimos meses por diferentes estados.

La más controvertida ha sido la ordenada por la Administración Trump en Minnesota, que se ha saldado hasta ahora con la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses --Alex Pretti y Renée Good, ambos de 37 años-- a manos de agentes federales.