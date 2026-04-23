El Senado de EEUU rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

Archivo - October 28, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: U.S. Senator TAMMY BALDWIN (D-WI) speaking at a press conference at the U.S. Capitol. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha votado por quinta vez este miércoles rechazar una resolución demócrata que pretendía prohibir al presidente, Donald Trump, continuar con las operaciones militares llevadas a cabo contra la República Islámica de Irán.

La moción, que ha sido rechazada por 51 votos frente a los 46 demócratas, ha sido impulsada por la senadora demócrata Tammy Baldwin. Por otro lado, el senador John Fetterman ha sido el único demócrata en votar en contra y el republicano Rand Paul, el único de su partido a favor.

Sobre el impulso de la medida, Baldwin ha afirmado que el conflicto guarda muchas similitudes con la guerra de Irak. "En ambas guerras, no teníamos ningún plan para el futuro y no logramos definir nuestros objetivos específicos. No teníamos ninguna estrategia para retirarnos y tuvimos militares que murieron en el extranjero por una causa que los estadounidenses no apoyaban", ha expresado.

Los demócratas han forzado votaciones sobre medidas similares en la Cámara de Representantes, que se han visto siempre frustradas por la oposición republicana. Los liberales necesitarían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para anular la autoridad de Trump.

El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado y republicano por el estado de Mississippi, Roger Wicker, ha intervenido en el pleno para hablar en contra de la resolución, señalando por qué medidas similares han fracasado repetidamente en las últimas semanas.

"Ya hemos pasado por estas votaciones antes. Hemos pasado por estas votaciones recientemente y no ha ocurrido nada en la composición de este organismo ni en la situación en Irán o en Oriente Próximo que haya cambiado sustancialmente desde la última vez que votamos sobre este asunto", ha declarado.