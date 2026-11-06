El Senado de Paraguay rechaza la prórroga solicitada por el presidente para ejercer su defensa en plena crisis

Archivo - El presidente de Paraguay, Santiago Peña. - X - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Paraguay ha rechazado este viernes la solicitud presentada previamente por el presidente, Santiago Peña, para obtener una prórroga de 72 horas y poder así preparar su defensa en el marco del juicio político iniciado en su contra por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank.

"No se reunieron los votos necesarios, así que se rechaza el tiempo de prórroga y se va a comunicar al señor presidente de la República la decisión", ha afirmado el presidente del Congreso, Basilio Núñez, conocido como Bachi, tras la realización de la votación electrónica.

La votación, que se ha llevado a cabo sobre las 14.30 horas (hora local), ha salido adelante de forma negativa para el presidente, que alegaba que contaba con un tiempo insuficiente para preparar su defensa durante el 'impeachment' abierto en su contra después de que los diputados rechazaran su dimisión adoptada la víspera --y la cual se habría permitido seguir aforado en calidad de senador vitalicio--.

En medio de un clima de máxima tensión política, la Cámara de Senadores ha procedido a reanudar el juicio, por lo que se espera que el mandatario sea convocado próximamente a declarar, según informaciones recogidas por el diario 'ABC Color'.

No obstante, de momento Peña, que consideraba que disponer de menos de 12 horas para preparar su defensa vulnera las garantías a un debido proceso, no se ha presentado en el hemiciclo.

El abogado Adolfo Ferreiro ha señalado que la situación "tiene una solución jurídica directa y sin un andamiaje procesal complejo: aceptar la renuncia ya presentada por el mandatario y cesar el trámite extraordinario". Además, ha amenazado con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "si se consuma su destitución bajo un procedimiento irregular".

El letrado ha recalcado que "todo ciudadano sometido a juicio político tiene el derecho constitucional a la legítima defensa" y ha asegurado que ha asumido la representación de Peña con un margen temporal exiguo y escasos conocimientos sobre el expediente debido a los plazos impuestos por la Cámara Alta.

Sectores de la oposición afirman que Peña presentó su dimisión para evitar ser destituido mediante un juicio político y poder así pasar a figurar como senador vitalicio, lo que le otorgaría fueros parlamentarios y obstaculizaría una eventual investigación penal en su contra por el escándalo financiero.