El senador de Colombia Humana Gustavo Bolívar regresa al país 40 días después de denunciar "amenazas"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador de Colombia Humana Gustavo Bolívar ha informado este lunes de que ha regresado al país latinoamericano, 40 días después de salir tras denunciar "amenazas" y falta de "protección" por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

"He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen y se ciernen sobre mi vida y por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la UNP no me ha prestado servicio en mis salidas de Bogotá", explicó entonces, agregando que volvería a Colombia cuando las condiciones de seguridad mejorasen.

Ahora, según ha detallado a través de su cuenta en la red social Twitter, Bolívar ha conseguido que la UNP le preste protección fuera de la capital colombiana, por lo que comenzará "a recorrer Colombia". Este mismo lunes se ha desplazado con Iván Cepeda a Barranquilla.

El director de la UNP, Alfonso Campo, aseguró en su momento que Bolívar tenía un cuerpo de seguridad fuerte y que todos los congresistas deben asumir los costes de gasolina y otros cuando se desplazan fuera de Bogotá, recuerda Blu Radio.