El senador demócrata Rubén Gallego, sobre Cuba: "EEUU intentará cambiar el Gobierno de una u otra manera"

Imagen de archivo de una manifestación contra Estados Unidos en La Habana, la capital de Cuba. - Europa Press/Contacto/Joaquªn Hernndez

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El senador demócrata por el estado de Arizona, Rubén Gallego, ha alertado este viernes de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, "intentará cambiar el Gobierno de Cuba, ya sea de una u otra manera", una cuestión sobre la que se ha manifestado en contra.

"Creo que habrá un intento de cambiar el Gobierno de Cuba, puede ser mediante el Ejército o de otra manera. Los cubanos que viven fuera de la isla tienen mucho poder en los círculos cercanos al presidente", ha aseverado durante un encuentro con periodistas en la sede del Real Instituto Elcano aprovechando su visita a Madrid.

Así, ha hecho referencia a la política exterior estadounidense y a las acciones del secretario de Estado, Marco Rubio, al que ha acusado de "tener una obsesión con este tema". El propio Rubio afirmó la semana pasada que La Habana es una "amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos y ha acusado a la isla de ser "uno de los patrocinadores del terrorismo en toda la región".

Gallego, que ha abordado estas palabras, con las que Cuba acusa a Estados Unidos de estar "instigando una agresión militar", ha defendido por su parte que el país caribeño "no es una amenaza para Estados Unidos". "Es una isla muy pobre con 9 millones de personas", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que "Estados Unidos no debería empezar ninguna guerra".

"Creo que el 99% de los demócratas electos van a estar contra esta guerra y buscan aprobar una ley que pare un intento de invasión de Cuba. Espero que tengamos éxito y podamos parar esto, pero creo que este presidente y los cuabanos que se encuentran en Estados Unidos van a intentar acabar con el Gobierno", ha sostenido.

El senador ha aclarado que él mismo introdujo la ley junto al senador demócrata Tim Kaine, excandidato a la Vicepresidencia, con el objetivo de que sea el Congreso el que deba autorizar a Trump a realizar operaciones militares similares a las acontecidas en suelo iraní y venezolano. "Ojalá tengamos la oportunidad aprobar esta ley", ha añadido.

OPERACIÓN EN VENEZUELA

Sobre la operación perpetrada en enero en suelo venezolano --que derivó en la captura y traslado a Estados Unidos del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, Gallego ha subrayado que esta supuso un "éxito táctico" pero un "fracaso" en términos políticos por haber "utilizado al Ejército para acabar con un Gobierno extranjero".

"Maduro era profundamente corrupto, pero eso no nos da licencia para hacer caer al Gobierno porque abrimos la puerta a que lo que nosotros decimos (que es un criminal o un delincuente) sea usado por otros países, por ejemplo China, contra otros, como Taiwán", ha explicado.

"Estratégicamente y militarmente fue un éxito, pero hemos cambiado a un dictador por otra, así que geopolíticamente hablando creo que ha sido un fracaso", ha apostillado.

EL FUTURO DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

Al ser preguntado sobre los posibles resultados de las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar el próximo mes de noviembre a medida que la popularidad de Trump desciende en pleno aumento de las tensiones por la ofensiva desatada contra Irán, el político demócrata se ha mostrado optimista sobre una posible victoria de su partido en los comicios.

"Creo que los demócratas van a hacerse con la Cámara de Representantes y, probablemente, también con el Senado. Esto se debe a que la guerra es un problema para los votantes, no solo porque la mayoría de los estadounidenses, alrededor del 60%, rechazan esta guerra sino porque también distrae al Gobierno de las cosas que realmente importan a la ciudadanía", ha declarado, aunque ha rechazado de momento pronunciarse sobre una posible candidatura a las presidenciales previstas para 2028. "Primero nos centraremos en 2026", ha insistido.

Entre estas cuestiones, ha enumerado, se encuentran el alto coste de vida: "Todo cuesta mucho en Estados Unidos. El precio de la comunidad, el alquilar, los vehículos, la energía...", ha dicho, antes de indicar que el presidente "no ha hecho nada para solucionar esto".

Sobre la importancia del voto de la población de origen latino, ha resaltado que, "históricamente, se trata de un grupo de electores que va cambiando". "Antes había una base demócrata sólida, pero eso ha ido cambiando con el tiempo, y muchos de ellos votaron a Trump en 2024", ha lamentado.

"En Arizona ganamos porque conseguimos el apoyo de la comunidad latina y la razón de que lográsemos este apoyo se debía a que hablamos de aquellos que les preocupaba, que es la economía y la inmigración", ha explicado, si bien ha admitido que, en muchas ocasiones, "los demócratas no han sabido abordar la frustración" de la población.